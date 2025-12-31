Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:11

В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА

Минобороны РФ: в ночь на 31 декабря средства ПВО сбили 86 дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны пресекли масштабную попытку атаки со стороны Украины в ночь на 31 декабря, было сбито 86 дронов, сообщили в Минобороны РФ. География работы систем ПВО охватила акваторию Черного моря и территории четырех регионов.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — информировали в ведомстве.

Наиболее массированному удару подверглось Черноморское направление, где дежурные подразделения ликвидировали 56 беспилотников. Еще 17 аппаратов были сбиты над территорией Брянской (девять дронов) и Липецкой (восемь) областей. Кроме того, восемь дронов уничтожены в небе над Республикой Крым, еще пять БПЛА — в воздушном пространстве Краснодарского края.

Ранее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

БПЛА
Крым
Минобороны РФ
атаки ВСУ
ПВО
Черное море
Брянская область
Липецкая область
Краснодарский край
