Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:40

Отдых на Пхукете обернулся трагедией для россиянки

Россиянка жестко травмировалась после падения с балкона на Пхукете

Скорая помощь Таиланда Скорая помощь Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Туристка из России упала с балкона и получила множественные травмы. По информации The Phuket News, инцидент произошел с 53-летнне женщиной 4 марта.

Известно, что россиянку госпитализировали в местную больницу. Полиция начала расследование по факту случившегося. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Полученную информацию передадут в российское посольство в Таиланде.

Ранее неисправность кресел в самолете малайзийской авиакомпании Batik Air привела к падению пассажира прямо во время разгона лайнера. Мужчина находился на своем месте в момент взлета борта Boeing 737.

До этого стало известно, что около 300 россиян не смогли вылететь с Пхукета из-за поломки шасси самолета. Туристы остались на острове более чем на сутки.

Также шестеро российских туристов, включая двоих детей, пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете. Инцидент произошел в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol 4*. Лифт, двигавшийся с первого на пятый этаж, внезапно рухнул вниз и остановился ниже уровня первого этажа. В кабине находились четверо взрослых, 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка.

Таиланд
туристы
травмы
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине
Появились кадры с места падения иранских БПЛА в Нахичевани
Продюсер назвал две свободные ниши в российском шоу-бизнесе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.