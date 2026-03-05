Отдых на Пхукете обернулся трагедией для россиянки Россиянка жестко травмировалась после падения с балкона на Пхукете

Туристка из России упала с балкона и получила множественные травмы. По информации The Phuket News, инцидент произошел с 53-летнне женщиной 4 марта.

Известно, что россиянку госпитализировали в местную больницу. Полиция начала расследование по факту случившегося. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Полученную информацию передадут в российское посольство в Таиланде.

Ранее неисправность кресел в самолете малайзийской авиакомпании Batik Air привела к падению пассажира прямо во время разгона лайнера. Мужчина находился на своем месте в момент взлета борта Boeing 737.

До этого стало известно, что около 300 россиян не смогли вылететь с Пхукета из-за поломки шасси самолета. Туристы остались на острове более чем на сутки.

Также шестеро российских туристов, включая двоих детей, пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете. Инцидент произошел в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol 4*. Лифт, двигавшийся с первого на пятый этаж, внезапно рухнул вниз и остановился ниже уровня первого этажа. В кабине находились четверо взрослых, 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка.