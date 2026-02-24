Пассажир рухнул вместе с креслами во время взлета лайнера PYOK: пассажир Batik Air рухнул вместе с рядом кресел при взлете Boeing 737

Неисправность кресел в самолете малайзийской авиакомпании Batik Air привела к падению пассажира прямо во время разгона лайнера, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo. Мужчина находился на своем месте в момент взлета борта Boeing 737.

Внезапно три сиденья в ряду оторвались от креплений пола и рухнули вместе с сидящим на них человеком. В результате происшествия клиент перевозчика травм не получил. Члены экипажа очень быстро пришли на помощь пострадавшему. Бортпроводники подобрали для него другое свободное кресло в салоне. Сейчас представители авиационной компании занимаются проведением внутренней проверки по данному факту.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании фиксируют заметный рост числа происшествий с самолетами, происходящих на земле. Чаще всего инциденты случаются во время технического обслуживания или ремонтных работ в аэропортах. Среди регулярных проблем страховщики называют повреждения при погрузке багажа, забытые открытыми капоты двигателей, поломки во время буксировки, а также столкновения с трапами.

До этого стало известно, что около 300 россиян не смогли вылететь с Пхукета из-за поломки шасси самолета. Туристы остались на острове более чем на сутки.