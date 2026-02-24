Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:47

Пассажир рухнул вместе с креслами во время взлета лайнера

PYOK: пассажир Batik Air рухнул вместе с рядом кресел при взлете Boeing 737

Самолет авиакомпании Batik Air Самолет авиакомпании Batik Air Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Неисправность кресел в самолете малайзийской авиакомпании Batik Air привела к падению пассажира прямо во время разгона лайнера, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo. Мужчина находился на своем месте в момент взлета борта Boeing 737.

Внезапно три сиденья в ряду оторвались от креплений пола и рухнули вместе с сидящим на них человеком. В результате происшествия клиент перевозчика травм не получил. Члены экипажа очень быстро пришли на помощь пострадавшему. Бортпроводники подобрали для него другое свободное кресло в салоне. Сейчас представители авиационной компании занимаются проведением внутренней проверки по данному факту.

Ранее сообщалось, что российские страховые компании фиксируют заметный рост числа происшествий с самолетами, происходящих на земле. Чаще всего инциденты случаются во время технического обслуживания или ремонтных работ в аэропортах. Среди регулярных проблем страховщики называют повреждения при погрузке багажа, забытые открытыми капоты двигателей, поломки во время буксировки, а также столкновения с трапами.

До этого стало известно, что около 300 россиян не смогли вылететь с Пхукета из-за поломки шасси самолета. Туристы остались на острове более чем на сутки.

кресла
рейсы
самолеты
неисправность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Американский самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и спалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.