Стало известно, насколько часто в России ломаются самолеты В России выросло количество происшествий с самолетами на земле

В России увеличилось число страховых случаев, связанных с повреждениями самолетов на земле, сообщили в «АльфаСтраховании». Согласно опубликованной статистике, инциденты чаще всего происходят во время ремонтных работ и обслуживания в аэропортах, а их количество превышает показатели прошлых лет, передает «Коммерсант».

Страховщики отмечают, что повреждения при загрузке багажа, незакрытые капоты двигателей, поломки в процессе транспортировки, а также столкновения с буксировщиками и трапами происходят регулярно. В отрасли это объясняют снижением квалификации персонала, нехваткой опытных специалистов и устаревшим оборудованием.

За десять месяцев 2025 года произошло семь инцидентов во время технического обслуживания — четыре воздушных судна пострадали при буксировке, — что превышает показатели предыдущего года. В то же время затраты на их ремонт, по сравнению с 2021 годом, выросли втрое из-за санкций.

