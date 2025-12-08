ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:41

Стало известно, насколько часто в России ломаются самолеты

В России выросло количество происшествий с самолетами на земле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России увеличилось число страховых случаев, связанных с повреждениями самолетов на земле, сообщили в «АльфаСтраховании». Согласно опубликованной статистике, инциденты чаще всего происходят во время ремонтных работ и обслуживания в аэропортах, а их количество превышает показатели прошлых лет, передает «Коммерсант».

Страховщики отмечают, что повреждения при загрузке багажа, незакрытые капоты двигателей, поломки в процессе транспортировки, а также столкновения с буксировщиками и трапами происходят регулярно. В отрасли это объясняют снижением квалификации персонала, нехваткой опытных специалистов и устаревшим оборудованием.

За десять месяцев 2025 года произошло семь инцидентов во время технического обслуживания — четыре воздушных судна пострадали при буксировке, — что превышает показатели предыдущего года. В то же время затраты на их ремонт, по сравнению с 2021 годом, выросли втрое из-за санкций.

Ранее на авиасалоне в Дубае Объединенная авиастроительная корпорация представила российские пассажирские самолеты МС-21 и SJ 100, продемонстрировав их внутреннюю компоновку. Импортозамещенные версии обоих лайнеров уже совершили первые полеты. Их сертификация и запуск в серийное производство запланированы на 2026 год.

самолеты
ДТП
статистики
Россия
