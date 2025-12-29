Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:00

В США разоблачили коррупционную схему Зеленского и Каллас

Джонсон: Зеленский обеспечивает поступление западной помощи политикам ЕС и США

Президент Украины Владимир Зеленский является частью схемы по присвоению западными политиками средств, предназначенных для помощи Киеву, высказал мнение бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. По его словам, речь идет о коррумпированных политиках в Европе и США.

Зеленский — высокооплачиваемый актер, чья задача — обеспечивать приток денег. Он ведь прикарманил пару миллиардов, но не хватает как минимум $48 млрд. <…> Сейчас Министерство войны США и отдел уголовных расследований ведут проверку в связи с их пропажей, — заявил экс-аналитик ЦРУ.

Джонсон указал, что десятки миллиардов долларов исчезли после переправки через страны Балтии — в частности, через Эстонию. Он выразил уверенность, что часть средств попала в руки экс-премьера страны, главы европейской дипломатии Каи Каллас. Аналитик уверен, что цель Запада — не идеалы, а деньги, для оборота которых политики пытаются сделать все возможное, чтобы продолжить конфликт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает использовать украинские власти в качестве инструмента давления на Россию, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы в Киеве. По его словам, европейские столицы замечают факты коррупции, но это не меняет их политики поддержки Киева как «военного тарана».

коррупция
Украина
Запад
деньги
средства
помощь
Эстония
Кая Каллас
США
Европа
