Создатель ЕГЭ раскрыл главную роль экзамена

Единый государственный экзамен был впервые введен в 2001 году для борьбы с коррупцией при поступлении в вузы и для того, чтобы сделать образование более доступным, рассказал экс-министр образования России, президент РУДН, организатор введения ЕГЭ Владимир Филиппов. До проведения реформы престижные университеты фактически не принимали абитуриентов из регионов, передает РИА Новости.

Во-первых, для поступления в вузы надо было ехать сдавать вступительные экзамены в один конкретный вуз. На такие поездки, особенно в сильные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Томска и другие, у семей просто не было средств, — поделился Филиппов.

Он также рассказал, что в 1990-е годы возникло массовое репетиторство с элементами коррупции. При каждом высшем учебном заведении появились платные курсы, на которых преподавали те же педагоги, что затем проводили вступительные испытания. Внедрение ЕГЭ также стало необходимым шагом для устранения несоответствия между школьными программами и требованиями вступительных экзаменов в вузы.

Ранее сообщалось, что при подготовке к ЕГЭ необходимо определить свои сильные и слабые стороны, чтобы выстроить эффективную стратегию обучения. Важно не пытаться выучить весь материал сразу, а сосредоточиться на заданиях, которые принесут максимум баллов за минимальное время.