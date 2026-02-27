В Госдуме нашли способ побороть популярность решебников

Если детям будет интересно учиться в школе, проблема списывания готовых ответов с решебников по домашним заданиям исчезнет, заявила депутат Госдумы, соавтор инициативы объявить в РФ год без запретов Анна Скрозникова. По ее словам, сейчас в учреждениях используются устаревшие учебные программы и скучные задания, передает ИС «Вести».

Вот предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями, запретить решебники, но зачем это именно сейчас? Запрещать готовые ответы — это бороться со следствием. Причина совершенно в другом — детям скучно на уроках <…> Вместо запретов нужно менять содержание, — сказала депутат.

Скрозникова в качестве примера упомянула пилотный проект «Школа полного дня», который запустили в одной из школ Липецка. Инициатива местных предпринимателей направлена на поддержку обычной государственной школы. Они финансируют повышение квалификации учителей, предоставляют стипендии педагогам и учащимся, а также организуют бесплатные кружки.

Утром дети приходят в школу и остаются там до вечера в рамках проекта. Им предоставляется широкий спектр активностей, что помогает избежать скуки и уменьшает риск поиска готовых решений.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко отметил, что запрет сайтов с готовыми решениями заданий может не решить проблему недобросовестного списывания. Ученики могут найти альтернативные способы, например, использовать нейросети. Педагоги могут повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе, развивая интерес к предметам.