29 января 2026 в 16:01

В Госдуме ответили, решит ли запрет ГДЗ проблему списывания

Депутат Пилипенко: запрет ГДЗ не решит проблему списывания

Запрет сайтов с готовыми домашними заданиями не решит проблему списывания, заявила «Ямал-Медиа» депутат комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Она отметила, что для решения домашних заданий необходимы новые методические материалы.

Школьник в любом случае найдет способ получить ответ — с помощью искусственного интеллекта, родителей или репетиторов. Задачей педагога остается научить ребенка использовать все доступные инструменты для получения знаний, а не ради оценки, — рассказала Пилипенко.

Депутат отметила, что отстающим ученикам необходимо уделять больше внимания, а в случае, если школьник принципиально не хочет делать задания, нужно работать с психологом и семьей. По ее словам, запреты также не принесут ожидаемого эффекта из-за популярности нейросетей.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что инициатива Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания чрезмерна. По словам депутата, такие меры могут привести школьников в даркнет и к мошенникам.

