Зеленский решил назначить спецпредставителя по Белоруссии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет назначить спецпредставителя по Белоруссии и беглой белорусской оппозиции в Европе. Он не уточнил, кого именно видит на этом посту.

Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. МИД готовит кандидатуры к назначению спецпредставителя относительно Белоруссии и белорусской общественности в Европе, — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что перестановки и увольнения в Службе безопасности Украины (СБУ) нужны Зеленскому, чтобы превратить СБУ в своего ручного пса. Он уверен: политик запомнил, что спецслужба не защитила его от действий НАБУ.

До этого экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. Он считает, что вряд ли президента будут арестовывать.

Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Зеленского следует отправить в отставку. К такому выводу он пришел после публикации доклада для Конгресса США о коррупционной схеме в компании «Энергоатом». В документе утверждается, что бизнес-партнер президента Украины причастен к масштабной коррупции в энергетическом секторе.

Владимир Зеленский
Белоруссия
назначения
Украина
