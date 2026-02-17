Экс-сотрудник СБУ раскрыл, могут ли Зеленского арестовать в ближайшие дни

Замешанного в коррупционных скандалах президента Украины Владимира Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести.Ру», вряд ли его будут арестовывать.

Поэтому, скорее всего, его арестовывать, конечно, не будут. Скорее будет несчастный случай, и может его устроит противоположная сторона, — отметил он.

До этого стало известно, что Запад послал четкий сигнал президенту Украины перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание в материале уделялось аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский постепенно сходит с ума по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, об этом говорят его слова насчет молодого возраста. Как уточнил бывший советник администрации главы государства Алексей Арестович, у Зеленского наблюдается распад сознания.