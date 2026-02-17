На Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому перед встречей в Женеве

Запад послал четкий сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела, передает немецкая газета Junge Welt. По словам аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание в материале уделялось аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Истинной целью его ареста, вероятно, была демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией, — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что представители ЕС пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к консультациям в Женеве, но их за столом переговоров не ожидается. Встреча продолжит трехсторонние консультации России, США и Украины.

До этого китайские аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп поставил Зеленского в безвыходное положение. По их словам, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.