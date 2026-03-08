Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 14:02

Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах с Украиной

Владимир Алексеев Владимир Алексеев Фото: МО РФ
Российская сторона подняла тему покушения на первого замначальника Главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева на переговорах с делегацией Украины, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, вопрос задавался в жесткой форме.

[Вопрос о покушении на Алексеева], конечно, ставился. И ставился в жесткой форме, — сказал Костюков.

Ранее стало известно, что Алексеев продолжает лечиться в одной из московских больниц после покушения. Нападавший подкараулил генерала в подъезде, трижды выстрелил в спину и скрылся. До прибытия медиков пострадавший потерял большое количество крови.

В феврале Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве при покушении на Алексеева. Суд удовлетворил прошение следствия, отправив фигуранта в следственный изолятор на два месяца.

ВС РФ
Украина
Киев
переговоры
покушения
