Суд арестовал пособника покушения на генерала Алексеева Пособник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин арестован до 6 апреля

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве при покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Суд удовлетворил прошение следствия, отправив фигуранта в следственный изолятор на два месяца, сообщает ТАСС.

Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Васина В. меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2026 года, — констатировали в суде.

В ходе судебного заседания Васин полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Его защита подчеркнула, что обвиняемый активно сотрудничает со следствием и дает показания, изобличающие других участников преступления. Несмотря на готовность содействовать правоохранительным органам, суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения на данном этапе расследования.

Ранее стало известно, что пострадавший при покушении генерал-лейтенант Минобороны РФ Владимир Алексеев продолжает лечиться в одной из московских больниц. Киллер подкараулил его в подъезде и трижды выстрелил в спину и скрылся. До прибытия медиков генерал потерял большое количество крови. СК РФ продолжает расследование уголовного дела.