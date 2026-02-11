Стало известно, где находится генерал Алексеев после покушения в Москве

Генерал-лейтенант Министерства обороны Российской Федерации Владимир Алексеев продолжает лечиться в одной из московских больниц после посягательства на его жизнь, передает пресс-служба Следственного комитета РФ. Ведомство продолжает расследование уголовного дела.

Потерпевший был госпитализирован в одну из московских больниц, ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что генерал-лейтенант находится в реанимации в тяжелом состоянии после покушения. По информации журналистов, нападавший выстрелил в высокопоставленного офицера со спины, и к моменту приезда медиков Алексеев потерял большое количество крови. Уточнялось, что медики сейчас предпринимают все усилия, чтобы спасти жизнь Алексеева.

Ранее сообщалось, что наемный убийца выбросил оружие в сугроб после покушения на Алексеева. Согласно сведениям канала, соответствующий пистолет обнаружили во внутреннем дворе дома, недалеко от подъезда, где проживает высокопоставленный военный.