26 февраля 2026 в 20:46

Стало известно о состоянии найденной девочки из Смоленска

Состояние найденной в Смоленске девочки оценили как удовлетворительное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Состояние пропавшей в Смоленске девятилетней девочки, которую искали трое суток, оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В ближайшее время после необходимых процедур ребенка передадут родителям.

В ближайшее время после необходимых процедур девочка будет передана семье, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли в квартире Заднепровского района вместе с мужчиной 1983 года рождения. По словам Волк, жизни ребенка ничего не угрожает, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемым в похищении девятилетней школьницы из Смоленска оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. По информации журналистов, на допросе он признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.

Также в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что одну из двух пропавших накануне в Нижнем Тагиле девочек-подростков нашли сотрудники полиции. Поиски второй школьницы продолжаются вторые сутки.

Смоленск
дети
пропажи
состояние здоровья

