В РПЦ захотели обсудить введение нового выходного дня В РПЦ призвали к дискуссии о введении выходного дня в Страстную пятницу

В Русской православной церкви готовы обсудить вопрос о введении выходного дня в Страстную пятницу, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, к этому есть интерес со стороны общества, передает РИА Новости.

Мы не выходим с декларациями, заявлениями или тем более требованиями, понимаем все особенности современной жизни. Но мне кажется, что если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии, — констатировал Легойда.

Ранее священник Стахий Колотвин заявил, что в Великий пост допустимо принимать рыбий жир и лекарства в целом. Он отметил, что этот период предполагает воздержание от определенных продуктов, однако профилактические средства и медикаменты не запрещены.

До этого протоиерей Максим Козлов рассказал, что во время Великого поста мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы. При этом он особенно подчеркнул, что перед этим нужно посоветоваться со священником, чтобы он мог учесть особенности здоровья и других жизненных обстоятельств.