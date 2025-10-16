Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:34

Представитель РПЦ высказался о возможном запрете астрологов и экстрасенсов

Легойда: проблему астрологии и экстрасенсов нельзя решить только запретами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулирование деятельности астрологов и экстрасенсов требует взвешенного подхода, заявил NEWS.ru председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, не все проблемы можно решать исключительно через систему запретов.

Ситуация в этой сфере достигла таких масштабов, что, видимо, нуждается в некотором законодательном регулировании. Но <...> никогда ни одна проблема не решается только через систему запретов. Что положительное обоснование ситуации любой, когда человек воздерживается от чего-то злого и недолжного не потому, что он боится, что за это он будет наказан, а потому, что он понимает, что это злое и недолжное — вот это важнее гораздо. Но бывают ситуации, когда система запретов неизбежна, — сказал Легойда.

В то же время он заметил, что культура как таковая всегда основана на «выставлении флажков», которые показывают добро и зло, что запрещено, а что разрешено.

Ранее стало известно, что жительница Москвы обратилась в суд с требованием взыскать с экстрасенса 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Пострадавшая обратилась к ясновидящей в надежде улучшить свою жизнь. После первого же сеанса клиентка поверила в «крутое и беззаботное будущее», которое якобы должно наступить, и поэтому уволилась с работы. Однако последующие ритуалы не принесли ожидаемых результатов.

