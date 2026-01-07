Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 17:20

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что более 200 пассажиров уже сутки не могут долететь из Москвы в Махачкалу. Изначально рейс должен был вылететь из Внуково еще днем 6 января, но вылет несколько раз переносили. В конечном итоге борт вылетел в 19:00, но до конечного пункта так и не долетел — вместо этого он сел в Астрахани.

До этого авиарейс из Владивостока в Москву был задержан более чем на 13 часов. Это произошло по техническим причинам. В общей сложности отправки рейса ожидают 230 пассажиров. Расчетное время вылета — 22:40 по местному времени (15:40 мск). При этом компания-перевозчик уже предоставила гражданам все необходимые услуги.

