Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?

Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?

Аномально морозная и бесснежная погода продержится в Московском регионе до пятницы включительно, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице во вторник, 3 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 3 февраля

По информации Тишковца, с утра температура воздуха в столице составила -20 градусов, в Подмосковье (Черусти) до -26 градусов. Небо на 50% прикрыто высококучевыми облаками с нижней границей 2500 м и выше. Без осадков, штиль. Атмосферное давление 746,5 мм рт. ст.

«В течение дня в тылу высотного циклона ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Максимальная температура воздуха -12-15 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и составят 751 мм рт. ст.» — сообщил синоптик.

Тишковец добавил, что аномально морозная (ночами -18-23, днем -9-14 градусов) и бесснежная погода продержится до пятницы включительно, а с наступлением выходных пойдет снег и потеплеет до положенной климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что очень низкие температуры и отсутствие снегопадов ожидаются на этой неделе.

«3-4 февраля в Москве около -20, в области до -25 градусов ночью, дневные температуры -13-18 градусов, северо-западный ветер, ну и местами небольшой снежок. Дальше, 5-го, температура -17-22 ночью, дневные температуры -9-14, ветер с северного направления. В конце недели, с пятницы по воскресенье, прогнозируется -14-19 ночью, днем -7-12. Это на 5-6 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 3 февраля

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет формироваться под влиянием барического гребня с северо-запада. В регионе во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег и по-прежнему холоднее климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит -8-10 градусов, в Ленинградской области -7-12 градусов, местами до -16. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 4 февраля, местами небольшой снег, ночью -14-16 градусов, днем -8-10 градусов.

Читайте также:

Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает

Участие в СВО, «Универ», семья: как жил погибший актер Николай Ткаченко

Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова