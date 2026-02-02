Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и десятки других иностранных политиков упоминаются в опубликованных Минюстом США документах по делу Джеффри Эпштейна. Что об этом известно, кто из них отрицает свою причастность?

Кто из политиков оказался в списке Эпштейна

Эпштейн считался создателем сети по втягиванию в проституцию и в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. Как утверждается, финансист организовывал закрытые вечеринки для высокопоставленных лиц, которые проходили на его частном острове. В 2019-м Эпштейна арестовали за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию.

Файлы Эпштейна, которые также называют списком педофилов, насчитывают тысячи документов в виде свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В списке Эпштейна фигурируют данные о знакомых финансиста, в числе которых множество политиков, в частности: экс-президент США Билл Клинтон, нынешний президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший британский принц Эндрю, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн

В списке также упоминался советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак. Согласно данным из электронных писем Эпштейна, финансист в нескольких сообщениях называл дипломата «другом» и человеком «международного влияния». После распространения этой информации Лайчак подал заявление об отставке, которую принял Фицо.

Также стало известно, что в файлах Эпштейна обнаружили инициалы создателя ЛДПР Владимира Жириновского. Фамилия политика упоминается там пять раз, причем трижды — вместе с главой КПРФ Геннадием Зюгановым, а именно Жириновский называется политиком, противостоявшим Зюганову.

В каком контексте упоминаются политики в файлах Эпштейна

Из файлов Эпштейна следует, что один из знакомых финансиста напрямую обвинил Владимира Зеленского в жестоких преступлениях. Собеседник миллиардера писал, что президент Украины якобы был связан с трафикингом (перевозкой похищенных людей) детей и женщин на Украине через Jean-Luc Brunel (модельное агентство из дела Эпштейна). В том числе в письме есть призыв к Трампу и другим политикам совместно действовать против Зеленского и предложение выдать международный ордер на арест главы украинского государства.

Также в одной из переписок с участием Эпштейна содержались сомнения насчет способности Зеленского управлять страной.

«Россияне ненавидят [экс-президента Петра] Порошенко, так что это может быть полезно для содействия урегулированию конфликта. Но я понятия не имею, способен ли Зеленский управлять страной», — сказано в одном из опубликованных сообщений, его автор неизвестен.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон упоминается в обнародованных материалах по делу Эпштейна более 200 раз. Из них стало известно, что французский лидер лично обращался к финансисту за советом «почти по всем вопросам, включая международные и государственные институты, политику и науку». Эпштейн также помогал установить контакты между бизнесменами США и администрацией Макрона вне официальных каналов связи.

В рамках публикации материалов по делу Эпштейна Дональд Трамп упоминается минимум в пяти случаях изнасилования несовершеннолетних при участии миллиардера-финансиста. В материалах содержится неподтвержденная информация ФБР о сексуальном насилии Трампа над 13-летней девочкой-подростком в Нью-Джерси. Об этом сообщила «неустановленная подруга» предполагаемой жертвы. Всего же, как подсчитали журналисты, общее число файлов, в которых упоминается Трамп и связанные с ним слова и фразы, превышает 5,3 тысячи. Спустя несколько часов после публикации обличающий президента США документ пропал с сайта Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. В ведомстве объяснили, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».

Все упомянутые в документах лица отрицают свою причастность к сексуальному насилию.

