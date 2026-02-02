Минюст слил десятки фото девушек без одежды по делу Эпштейна: что известно

Минюст США слил десятки фото девушек без одежды по делу финансиста Джеффри Эпштейна, пишут западные СМИ. Что известно, как это могло произойти, неужели снимки жертв оказались в открытом доступе?

Как Минюст слил десятки фото девушек без одежды по делу Эпштейна

Представители Минюста в процессе обнародования файлов Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, выложили десятки неотредактированных фотографий обнаженных девушек, некоторые из которых, вероятно, не достигли совершеннолетия, пишет The New York Times.

На сайте Минюста США были замечены 40 кадров, на которых демонстрируются люди с ничем не прикрытыми лицами. Запечатленные на фото находились на острове, в спальнях или других личных пространствах, принадлежащих Эпштейну.

«В рамках обязательного раскрытия файлов Эпштейна федеральное правительство поручило редактировать как сексуально откровенные изображения, так и информацию, которая могла бы использоваться для идентификации жертв», — говорится в публикации NYT.

Адвокаты людей, фигурирующих в файлах, заявили изданию о небрежности американского Министерства юстиции в обращении с документами. Собеседники подчеркнули, что в 180 тысячах изображениях старательно скрыты имена знаменитостей, но их жертвы представлены без цензуры.

Ознакомившись с материалами, в NYT добавили, что на некоторых из них данные убраны, однако на дубликатах, которые можно было найти на сайте, — нет. Позднее большинство несоответствующих этическим нормам фотографий с видимыми лицами удалили.

Файлы Эпштейна начали публиковать 20 декабря 2025 года, после того как 19 ноября того же года президент США Дональд Трамп подписал соответствующий законопроект. Тем не менее первая часть документов, содержащая имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста, была опубликована в январе 2024 года.

Минюст США Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Как Эпштейн был связан с девушками из России

В рассекреченных файлах, в частности, есть документы, указывающие на его связь с девушками из Самары и Саратова. Один из них представляет собой анкету женщины — там указано, что она окончила Самарский государственный экономический университет по специальности «экономика, финансы и банковское дело».

Девушка работала моделью в Нью-Йорке, «участвовала в показах и съемках для ведущих мировых брендов» в 2011–2013 годах, является совладельцем и преподавателем в школе моделирования в Самаре, работала в отделениях банков в Самаре, сказано в документе.

К профессиональным достижениям отнесен титул «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Россия — 2009». Также говорится, что девушка выиграла региональный конкурс красоты «Мисс Тольятти — 2008» и участвовала в российском ТВ-шоу «Ты — супермодель — 4». Она также готовилась участвовать в конкурсе непрофессиональных начинающих моделей на получение контракта с международным модельным агентством Point Models.

В другом файле обнаружилось письмо на электронный адрес Эпштейна. Его отправила помощница финансиста Лесли Грофф 10 ноября 2017 года. В письме, в частности, приводится заметка о рейсе из Нью-Йорка в Самару. При этом не уточняется, кто именно должен был полететь этим рейсом и какова была цель поездки.

Еще один документ от 10 декабря 2009 года содержит переписку Эпштейна по электронной почте с другой россиянкой.

«Привет, Джеффри! Первым делом хочу извиниться, очень жаль, что я снова пропала. Возникли проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов», — говорится в письме.

В ответ Эпштейн написал, что «понимает». Он поинтересовался, хочет ли девушка «приехать в гости», и выразил готовность «все организовать».

Также файлы от февраля 2018 года выявили связь финансиста с девушкой Раей из краснодарского модельного агентства Shtorm. По ее словам, тогда агентство предложило ей поездку на работу в Индонезию, но она отказалась из соображений безопасности. Девушка предположила, что представители Эпштейна могли обращаться в агентства под видом обычных клиентов.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 2 февраля: где сбои в России, сроки блокировки

Удар ВСУ по Старому Осколу 2 февраля: сколько жертв, разрушения

В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения