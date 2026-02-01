Россиянка рассказала об «отправке в рабство» к Эпштейну Россиянка Раиса призналась, что отказалась от поездки к Эпштейну

Девушка по имени Раиса, чье имя упоминается в опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, отказалась от незнакомого предложения о работе в 2018 году. По ее словам, она работала в краснодарском модельном агентстве, откуда, согласно документам, ей поступило предложение.

Я отказалась и не поехала. Родители меня отговорили. Ждало меня что-то там? Понятия не имею. Совпадение или нет? Я не знаю. <...> Меня каким-то образом хотели отправить в рабство, — рассказала Раиса в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

В то же время владелица агентства уточнила, что ни она, ни ее модели не имеют отношения к осужденному финансисту. Она подтвердила, что у нее работала модель с таким именем около 14 лет назад, но допускает, что ее данные могли быть скопированы. Обнародованные документы содержат переписку, где обсуждается «умная» девушка из Краснодара с хорошим английским.

Ранее в опубликованной переписке финансиста Джеффри Эпштейна с французским банкиром Арианой де Ротшильд упоминалась Украина. Эпштейн писал, что переворот в республике должен дать «много возможностей», на что де Ротшильд ответила, что скучает по их беседам и надеется обсудить ситуацию при встрече.