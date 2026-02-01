Эпштейн обсуждал восстание на Украине с представителем семьи Ротшильд Эпштейн в письме банкиру де Ротшильд поддержал восстание на Украине

В письмах финансиста Джеффри Эпштейна к французскому банкиру Ариане де Ротшильд есть упоминания об Украине, заявила журналистка Мария Тейшейра Алвес в соцсети Х. Он видел в восстании на территории республики много возможностей.

Переворот на Украине должен дать много возможностей, очень много, — писал Эпштейн.

Де Ротшильд отвечала бизнесмену, что скучает по их разговорам. Она выразила надежду на скорую встречу, предложив обсудить ситуацию на Украине.

Ранее стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон поддерживал контакты с Эпштейном через его соратника Султана бен Сулайема. Глава республики обращался к нему за рекомендациями при разработке новой политики Франции и Европы.

Также в документах Эпштейна обнаружилось упоминание об интересе миллиардера Илона Маска посетить его остров. В письме от 2013 года отправитель напоминает финансисту, что он спрашивал о «самой безумной вечеринке» на остров. Другая переписка показывает, что Эпштейн договорился приехать на объект SpaceX и пообедать с ним.