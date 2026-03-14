Названы необходимые условия для получения страховой пенсии Доцент Щербаченко: для получения пенсии нужно 15 лет стажа и 30 баллов ИПК

Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Помимо этого, по его словам, нужно достичь возраста, установленного законодательством.

Чтобы получить страховую пенсию по старости в 2026 году, мало достичь определенного возраста. Нужно также иметь необходимый трудовой стаж и достаточное количество пенсионных баллов. Для назначения выплат на общих основаниях необходимо одновременное соблюдение трех условий — это достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию: для женщин — 59 лет, для мужчин — 64 года; наличие не менее 15 лет страхового стажа; как минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что формула для расчета страховой пенсии по старости проста, поскольку включает всего два математических действия. Первый шаг, по словам доцента, заключается в умножении количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов на стоимость одного ИПК. Второй, добавил Щербаченко, представляет собой прибавление к результату фиксированной выплаты.

Сумма фиксированной выплаты и стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливаются государством каждый год на основе индексации предыдущих значений. Так, в 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля, — заключил Щербаченко.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что самозанятые и безработные могут приобрести пенсионные коэффициенты. По его словам, такая возможность доступна и для граждан РФ, проживающих за границей.