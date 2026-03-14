14 марта 2026 в 09:30

Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok

WSJ: сделка по TikTok принесет Трампу $10 млрд

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа получит около $10 млрд (802 млрд рублей) в качестве платы за посредничество в сделке по сохранению контроля над американским бизнесом TikTok, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, инвесторы Silver Lake и MGX уже выплатили Минфину США $2,5 млрд (200 млрд рублей) в январе и планируют дополнительные платежи, что станет практически беспрецедентной прибылью для американского правительства.

Частные инвестиционные компании Silver Lake и инвестор из Абу-Даби MGX выплатили Министерству финансов США около $2,5 млрд, когда сделка была закрыта в январе, и планируют произвести еще несколько платежей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании изучает запрос правительства о расследовании в отношении соцсетей X, TikTok, Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена) по подозрению в создании и распространении детской порнографии с помощью ИИ. Запрос, направленный кабинетом министров 17 февраля, вписывается в линию властей по усилению контроля за цифровыми платформами и защите несовершеннолетних.

Кроме того, социальная сеть X подала апелляцию в Общий суд Европейского союза на штраф в размере €120 млн (10,8 млрд рублей), наложенный Еврокомиссией за несоблюдение Закона о цифровых услугах. Компания назвала расследование поверхностным и требует отменить решение регулятора.

США
сделки
прибыль
TikTok
