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03 июня 2026 в 11:15

Глава ТПП рассказала о трудностях для российского бизнеса

Глава ТПП Катырин: высокая ключевая ставка плохо сказывается на бизнесменах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Высокая ключевая ставка негативно влияет на российский бизнес, рассказал Lenta.ru глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на ПМЭФ-2026. Он отметил, что сейчас показатель можно считать очень высоким, если смотреть со стороны предпринимателей.

Для многих предприятий нормальная инвестиционная модель начинает сходиться при ставке ближе к однозначным значениям, особенно если речь идет о производстве и проектах с горизонтом окупаемости пять-семь лет, — рассказал Катырин.

Глава ТПП подчеркнул, что сейчас в отдельных отраслях речь идет о сохранении маржи, а не о росте прибыли. По его словам, главным запросом бизнеса является предсказуемость правил на несколько лет вперед.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что к концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.

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