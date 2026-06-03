Глава ТПП рассказала о трудностях для российского бизнеса Глава ТПП Катырин: высокая ключевая ставка плохо сказывается на бизнесменах

Высокая ключевая ставка негативно влияет на российский бизнес, рассказал Lenta.ru глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на ПМЭФ-2026. Он отметил, что сейчас показатель можно считать очень высоким, если смотреть со стороны предпринимателей.

Для многих предприятий нормальная инвестиционная модель начинает сходиться при ставке ближе к однозначным значениям, особенно если речь идет о производстве и проектах с горизонтом окупаемости пять-семь лет, — рассказал Катырин.

Глава ТПП подчеркнул, что сейчас в отдельных отраслях речь идет о сохранении маржи, а не о росте прибыли. По его словам, главным запросом бизнеса является предсказуемость правил на несколько лет вперед.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что к концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.