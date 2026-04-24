В Госдуме спрогнозировали ключевую ставку на конец года Депутат Аксаков: к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 10%

К концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.

Я полагаю, что Центральный банк будет постепенно снижать ключевую ставку, поскольку инфляционные процессы в России замедляются, в том числе благодаря действиям ЦБ. Я рассчитываю, что к концу года показатель будет на уровне 11%, а может быть даже 10%. Это, естественно, позволит активизировать кредитование экономики, — поделился Аксаков.

Ранее Центральный банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. По данным регулятора, внутренний спрос приблизился к уровню, который позволяет увеличить предложение товаров и услуг.

Директор по развитию финансовых продуктов в компании «Сравни» Магомед Гамзаев ранее заявил, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам. По его словам, ипотека останется в пределах 15–18% для рыночных программ, а потребительские займы будут варьироваться от 18–25% и выше.