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15 июля 2026 в 10:25

Экономисты раскрыли прибыль американских банков от войны с Ираном

«Коммерсант»: банки США рекордно заработали на фоне войны с Ираном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Крупнейшие американские банки зафиксировали рекордные финансовые показатели по итогам второго квартала 2026 года на фоне военного конфликта США с Ираном, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность кредитных организаций. Вопреки инфляционному давлению и геополитической турбулентности банковский сектор извлек выгоду из волатильности нефтяных цен, фондовых индексов и валютных курсов.

Чистая прибыль Citigroup в годовом выражении увеличилась на 45%, достигнув $5,8 млрд, тогда как общая выручка банка прибавила 14%. Goldman Sachs показал рост чистой прибыли на 78% — до $6 млрд, при увеличении выручки на 39%, до $20,3 млрд.

Входящий в категорию крупных розничных кредитных организаций Wells Fargo зафиксировал повышение прибыли на 17%, а выручки — на 9%. Bank of America нарастил чистую прибыль на 27%, доведя ее до $9,1 млрд (710 млрд рублей). Глава организации Брайан Мойнихан пояснил, что американская экономика продемонстрировала более высокую устойчивость по сравнению с прогнозами благодаря сильному потребительскому спросу, продолжающимся инвестициям в сферу искусственного интеллекта и снижению цен на энергоносители.

Ранее газета Financial Times сообщила, что возобновление военной агрессии против Ирана может негативно сказаться на втором сроке президента США Дональда Трампа. По данным издания, конфликт способен увеличить политические, экономические и дипломатические издержки для американского лидера.

Экономика
США
Goldman Sachs
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Иран
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