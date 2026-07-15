Раскрыто, что может стать главным испытанием для Трампа во втором сроке

Раскрыто, что может стать главным испытанием для Трампа во втором сроке FT: конфликт с Ираном может изменить судьбу второго срока Трампа

Возобновление военной агрессии против Ирана может негативно сказаться на втором сроке президента США Дональда Трампа, говорится в статье газеты Financial Times. По данным издания, конфликт способен увеличить политические, экономические и дипломатические издержки для американского лидера.

В публикации приводится мнение политического стратега-республиканца Рона Бонжана, который заявил, что Трамп, вероятно, достиг предела своих возможностей в отношении Ирана. По его словам, урегулирование конфликта может занять месяцы или даже годы. FT также отмечает, что конфликт все больше сосредотачивается вокруг Ормузского пролива, хотя изначально речь шла о ядерной программе Ирана и его ракетных разработках.