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15 июля 2026 в 09:37

Раскрыто, что может стать главным испытанием для Трампа во втором сроке

FT: конфликт с Ираном может изменить судьбу второго срока Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Возобновление военной агрессии против Ирана может негативно сказаться на втором сроке президента США Дональда Трампа, говорится в статье газеты Financial Times. По данным издания, конфликт способен увеличить политические, экономические и дипломатические издержки для американского лидера.

В публикации приводится мнение политического стратега-республиканца Рона Бонжана, который заявил, что Трамп, вероятно, достиг предела своих возможностей в отношении Ирана. По его словам, урегулирование конфликта может занять месяцы или даже годы. FT также отмечает, что конфликт все больше сосредотачивается вокруг Ормузского пролива, хотя изначально речь шла о ядерной программе Ирана и его ракетных разработках.

Ранее Трамп заявил, что США теоретически могут нанести удары по нефтяным объектам Ирана на острове Харк, однако считает такой вариант маловероятным. Американский лидер отметил, что пока не намерен затрагивать нефтяную инфраструктуру из-за возможных последствий для мировой экономики.

США
Дональд Трамп
Иран
Ормузский пролив
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