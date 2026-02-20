Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:37

Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Социальная сеть X подала апелляцию на штраф в размере €120 млн (10,8 млрд рублей), наложенный Европейской комиссией за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). Платформа считает расследование «поверхностным».

X подала апелляцию в Общий суд Европейского Союза, оспаривая штраф на сумму €120 млн, наложенный Европейской комиссией 5 декабря 2025 года, который стал первым штрафом за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA), — говорится в сообщении X.

Компания направила жалобу в Общий суд Европейского Союза с требованием отменить решение регулятора. Платформа заявила, что расследование носило неполный характер и содержало процессуальные нарушения. Представители X указали на искаженное толкование предусмотренных DSA обязательств.

В декабре сообщалось, что Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн. Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах. После этого основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, что Евросоюз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей. Он отметил, что ЕС преследует только те платформы, где размещаются «неудобные или инакомыслящие высказывания», причислив к ним Telegram, X и TikTok.

