14 марта 2026 в 12:42

В Крыму указали на особенность поведения медведей этой зимой

Медведи в крымском «Тайгане» не впадали в спячку минувшей зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медведи в крымском сафари-парке «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка» отказались от спячки минувшей зимой, сообщил РИА Новости владелец зоопарков Олег Зубков. Он напомнил, что эти звери зимуют в берлогах, когда наступает длинная и холодная зима.

Медведи у нас в спячку не впадали. Учитывая, что у нас не настолько холодная зима, то медведи бодрствовали, — сказал Зубков.

Ранее сноубордисты едва не стали жертвой нападения медведицы, на чью берлогу они случайно наткнулись во время спуска. Встреча произошла в лесу в Красной Поляне, произошедшее сняли на видео.

До этого в Башкирии медведь напал на сноубордиста. По его словам, встреча с диким зверем произошла на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника.

Также голодные медведи проникли в ресторан в китайском городе Нагчу. По словам хозяина заведения, нашествие диких животных произошло в его отсутствие, когда он гостил у родственников. О случившемся он узнал только после того, как в социальных сетях появились кадры с непрошеными гостями.

