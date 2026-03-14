В Крыму указали на особенность поведения медведей этой зимой Медведи в крымском «Тайгане» не впадали в спячку минувшей зимой

Медведи в крымском сафари-парке «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка» отказались от спячки минувшей зимой, сообщил РИА Новости владелец зоопарков Олег Зубков. Он напомнил, что эти звери зимуют в берлогах, когда наступает длинная и холодная зима.

Медведи у нас в спячку не впадали. Учитывая, что у нас не настолько холодная зима, то медведи бодрствовали, — сказал Зубков.

