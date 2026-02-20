Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 20:53

Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео

В Китае голодные медведи пробрались в закрытый ресторан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Голодные медведи проникли в ресторан в китайском городе Нагчу, сообщает издание Jam Press. По словам хозяина заведения, «вторжение» диких животных произошло в его отсутствие, когда он гостил у родственников. О случившемся он узнал только после того, как в социальных сетях появились кадры с непрошеными гостями.

Интернет-пользователи предположили, что двое медведей пришли с окрестных гор. Они подошли к закрытому ресторану, один из них поднялся на задние лапы и начал бить по защитным рольставням, закрывавшим вход. Не сумев их сломать, зверь попытался приподнять конструкцию. Медведь смог сдвинуть створки ровно настолько, чтобы пропустить сородича в ресторан и самому пролезть внутрь.

Ранее в индийском штате Махараштра дикий медведь напал на группу фермеров, которые работали в поле. Трагедия произошла поздно вечером в округе Нандед. Один человек от полученных травм скончался на месте, еще несколько получили ранения.

До этого жительница Забайкалья увидела на своем участке волка и заколола его вилами. По словам 33-летней женщины, которая работает ветеринарным врачом, выгонять хищника на улицу, где могли находиться дети, она посчитала небезопасным.

