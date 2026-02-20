Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео В Китае голодные медведи пробрались в закрытый ресторан

Голодные медведи проникли в ресторан в китайском городе Нагчу, сообщает издание Jam Press. По словам хозяина заведения, «вторжение» диких животных произошло в его отсутствие, когда он гостил у родственников. О случившемся он узнал только после того, как в социальных сетях появились кадры с непрошеными гостями.

Интернет-пользователи предположили, что двое медведей пришли с окрестных гор. Они подошли к закрытому ресторану, один из них поднялся на задние лапы и начал бить по защитным рольставням, закрывавшим вход. Не сумев их сломать, зверь попытался приподнять конструкцию. Медведь смог сдвинуть створки ровно настолько, чтобы пропустить сородича в ресторан и самому пролезть внутрь.

