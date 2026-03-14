Доктор наук лишился колоссальной суммы после «звонка с Госуслуг»

Доктор биологических наук, 83-летний профессор РГАУ-МСХА имени Тимирязева стал жертвой мошенников, потеряв 225 тыс. рублей после звонка лжесотрудника «Госуслуг», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Пенсионеру предложили улучшить медицинскую платформу ЕМИАС за 1,5 тыс. рублей.

После установки приложения телефон завис, а со счетов списали деньги, говорится в сообщении. Потерпевший написал заявление в полицию, у него изъяли устройство, возбуждено уголовное дело.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил об участившихся случаях мошенничества, когда на банковскую карту поступает якобы ошибочный перевод от незнакомца. Сенатор предупредил, что просьба вернуть деньги на другую карту втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств.

Кроме того, мошенники начали звонить россиянам, требуя срочно передать в ФНС сведения о доходах под предлогом ошибок работодателя или отсутствия данных за прошлый год. Во время разговора аферист убеждает жертву как можно быстрее подать декларацию 3-НДФЛ в отделение налоговой службы.