Госдума разрешила массовые звонки в определенных случаях ГД приняла закон о массовых звонках в случаях, установленных законами России

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий массовые звонки для информирования абонентов в случаях, установленных российским законодательством. Данная инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Трансляция заседания шла на сайте ГД.

Действующие нормы позволяют осуществлять массовые вызовы только по инициативе госорганов. Нововведения расширяют этот перечень: такие звонки будут разрешены, если инициатор обязан проинформировать абонентов на основании федеральных законов или документов президента, правительства либо Центрального банка.

Например, банки получат обязательство совершать подобные вызовы для защиты своих клиентов от мошеннических действий. В законе особо подчеркивается, что плата за такие массовые звонки взиматься не будет. При этом заказчик массовых вызовов обязан информировать абонентов о цели их осуществления.

Ранее Госдума приняла закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Данная информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах (позволяют однозначно идентифицировать устройство в сети оператора).