Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 14:49

Госдума разрешила массовые звонки в определенных случаях

ГД приняла закон о массовых звонках в случаях, установленных законами России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий массовые звонки для информирования абонентов в случаях, установленных российским законодательством. Данная инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Трансляция заседания шла на сайте ГД.

Действующие нормы позволяют осуществлять массовые вызовы только по инициативе госорганов. Нововведения расширяют этот перечень: такие звонки будут разрешены, если инициатор обязан проинформировать абонентов на основании федеральных законов или документов президента, правительства либо Центрального банка.

Например, банки получат обязательство совершать подобные вызовы для защиты своих клиентов от мошеннических действий. В законе особо подчеркивается, что плата за такие массовые звонки взиматься не будет. При этом заказчик массовых вызовов обязан информировать абонентов о цели их осуществления.

Ранее Госдума приняла закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Данная информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах (позволяют однозначно идентифицировать устройство в сети оператора).

Общество
Россия
Госдума
законы
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Кузбасса скрывался от алиментов для дочери с помощью брата-близнеца
Мостовой назвал команду-«сюрприз» на ЧМ-2026
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.