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10 июня 2026 в 11:17

Названа категория граждан, которым повысят пенсии в июле

Доцент Балынин: повышение пенсий в июле коснется достигших 80-летия граждан

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты, заявил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT. Это затронет россиян, которые в июне отметят 80-летний юбилей. Входящих в эту категорию пенсионеров ожидает повышение фиксированной части страховой пенсии в два раза, а также начисление надбавки за уход.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Поэтому в июле в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учетом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастет до 42 416,53 рубля, — рассчитал специалист.

Балынин отметил, что все повышения будут проводиться автоматически. Пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений для увеличения выплат, указал он.

Ранее сообщалось, что пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму накопленных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на три балла. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб проинформировала, что ежегодное повышение касается тех, кто отработал весь прошлый год.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что перенос пенсионных накоплений в сберегательные фонды принесет пользу гражданам, поскольку эти средства будут инвестироваться. Он отметил, что активное использование средств увеличит доходность.

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