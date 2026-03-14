Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ

Мошенники начали звонить россиянам и требовать срочно передать в ФНС сведения о доходах, сообщило РИА Новости. Во время телефонного разговора злоумышленник сообщает человеку, что его работодатель якобы не направил в налоговую службу данные о доходах за прошлый год или допустил ошибки в документах. После этого аферист убеждает собеседника, что необходимо как можно быстрее подать декларацию 3-НДФЛ в ближайшее отделение налогового органа.

Далее злоумышленник предлагает записаться на прием и даже называет якобы свободные временные интервалы. Затем он отправляет на электронную почту жертвы письмо с фиктивным подтверждением записи. При этом мошенник заранее предупреждает, что полученные данные якобы не нужно сообщать ему напрямую. В завершение разговора аферист сообщает, что переключает человека на роботизированного голосового помощника. Уже во время такого разговора у собеседника требуют продиктовать код из СМС, который приходит на телефон.

Ранее в МВД заявляли, что мошенники начали распространять вредоносные программы через Telegram, маскируя их под бесплатные приложения для просмотра дорожных камер и радаров ДПС. В ведомстве пояснили, что злоумышленники размещают в тематических группах файлы с расширением .apk. После открытия такого файла на смартфоне автоматически устанавливается вредоносная программа.

Мошенники также могут использовать поддельные интернет-сайты для получения кешбэка. Он пояснил, что фальшивые сайты с подобными предложениями могут отличаться от официальных всего одной буквой в адресе. IT-специалисты советуют внимательно проверять дату регистрации сайта и изучать отзывы о ресурсе на сторонних площадках.