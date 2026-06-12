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12 июня 2026 в 10:00

Школьников предупредили о новой схеме обмана после проведения ЕГЭ

Сенатор Шейкин: мошенники создают поддельные сайты для проверки баллов ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мошенники стали создавать поддельные сайты для проверки баллов ЕГЭ, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, аферисты также разрабатывают платформы для якобы подачи апелляции и оформления пересдачи.

После ОГЭ и ЕГЭ появляются новые мошеннические схемы: поддельные сайты проверки результатов экзаменов, фейковые апелляции, предложения «поднять баллы» или оформить пересдачу «по связям», — сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что письма от мошенников обычно выглядят так, как будто были отправлены от приемной комиссии вуза. Он призвал школьников не переходить по подозрительным ссылкам и быть осторожными с личными данными.

Ранее эксперт в области IT Сергей Щербаков рассказал, что в период экзаменов мошенники начинают продавать якобы ответы на ЕГЭ. Он отметил, что настоящие решения купить или получить любым другим способом невозможно.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что реальные ответы на ЕГЭ невозможно приобрести благодаря современной технологии передачи экзаменационных материалов. По его словам, до того момента, как выпускники сели за парты, вариантов заданий нет ни у кого.

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