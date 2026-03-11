IT-эксперт назвал способы мошенничества с кешбэком

Мошенники могут использовать поддельные сайты для получения кешбэка, рассказал Lenta.ru преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Он отметил, что поддельные сайты с такими предложениями могут отличаться от официальных одной буквой.

Мошенники создают сайты-клоны двумя способами. Первый — полное копирование дизайна оригинального сервиса с подменой домена. Второй — создание сайта-агрегатора, который якобы собирает лучшие предложения кешбэка, но на самом деле ведет на фишинговые страницы оплаты, — рассказал Рыбников.

IT-эксперт посоветовал проверять дату регистрации сайта и посмотреть отзывы на сторонних ресурсах. По его словам, важно как наличие негативных отзывов, так и отсутствие отзывов в целом.

Ранее сообщалось, что мошенники массово переходят на схему «обратного звонка». Жертве приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить.