09 марта 2026 в 09:37

Мошенники перешли на «обратную» схему для взлома «Госуслуг»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мошенники массово переходят на схему «обратного звонка», пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы «Мошеловка» Народного фронта. Жертве приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить.

Когда человек набирает указанный в СМС номер, он попадает в фальшивый кол-центр, где его убеждают сообщить данные банковской карты или код из сообщения. Специалисты рекомендуют не перезванивать по номерам из подобных сообщений, так как настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят это сделать.

Целевой аудиторией становятся пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. В марте, по данным экспертов, схема активизировалась на фоне внедрения новых защитных механизмов.

Ранее стало известно, что аферисты начали представляться сотрудниками службы доставки магазинов дорогой техники. Они сообщают жертве о якобы оформленном и оплаченном заказе. Далее мошенники называют адрес и данные получателя, а затем просят продиктовать код подтверждения из СМС.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко между тем предупредил, что приложения для очистки памяти телефона могут содержать механизмы слежки за пользователем. По его словам, при использовании программы также существует риск перейти на фишинговый сайт.

мошенники
звонки
Россия
Госуслуги
Мошенники перешли на «обратную» схему для взлома «Госуслуг»
Дальше
