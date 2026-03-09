Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X снимок, на котором изображены сидящие рядом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В подписи к фото он поинтересовался, куда именно направляются эти «улыбающиеся стратеги». Так Дмитриев отреагировал на рост мировых цен на нефть до $110 (8,7 тыс. рублей).

Поскольку нефть стоит выше $110, куда направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая? — задался вопросом руководитель РФПИ.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что цены на нефть не могут долго сохранять сверхвысокие значения. По его словам, в таком случае спрос на углеводороды будет снижаться, и это сбалансирует рынок.

До этого стало известно, что министры финансов «Группы семи» обсудят возможное совместное использование запасов нефти. Минимум три страны из семи поддерживают эту идею. Представители США рассматривают возможность освобождения объемов сырой нефти в диапазоне от 300 до 400 млн баррелей.