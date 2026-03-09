На Западе предсказали нефть «за двести»

Цена нефти может достичь около $215 (17 тыс. рублей) за баррель, прогнозирует The Wall Street Journal. Аналитики считаю, что это возможно, если Ормузский пролив надолго окажется закрытым для поставок нефти с Ближнего Востока.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок, на котором изображены сидящие рядом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В подписи к фото он поинтересовался, куда именно направляются эти «улыбающиеся стратеги»? Так Дмитриев отреагировал на рост мировых цен на нефть до $110 (8,7 тыс. рублей).

При этом эксперт Игорь Юшков высказал мнение, что чрезмерно высокие цены на нефть не могут удерживаться долгое время. По его словам, если стоимость останется на пиковых уровнях, это приведет к падению спроса на энергоносители, что в итоге вернет баланс на рынок.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе.