Цены на нефть Brent и WTI взлетели более чем на 3%

Мировые цены на нефть эталонных марок демонстрируют уверенный рост утром в четверг на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшей к ограничениям судоходства в Ормузском проливе, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 07:49 мск стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде в ночь на среду объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, включая нефтяные танкеры. Позднее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в разговоре с Сергеем Лавровым подтвердил, что страна испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия пролива на фоне ударов по Ирану, что грозит серьезными последствиями для мирового энергорынка.

Ранее сообщалось, что у берегов Кувейта на танкере прогремел взрыв. В результате инцидента началась утечка нефти. Масштабы утечки и возможные пострадавшие уточняются. Причины взрыва пока не установлены.

До этого эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru заявил: для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.