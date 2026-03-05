Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:33

Цены на нефть Brent и WTI взлетели более чем на 3%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировые цены на нефть эталонных марок демонстрируют уверенный рост утром в четверг на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшей к ограничениям судоходства в Ормузском проливе, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 07:49 мск стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде в ночь на среду объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, включая нефтяные танкеры. Позднее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в разговоре с Сергеем Лавровым подтвердил, что страна испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия пролива на фоне ударов по Ирану, что грозит серьезными последствиями для мирового энергорынка.

Ранее сообщалось, что у берегов Кувейта на танкере прогремел взрыв. В результате инцидента началась утечка нефти. Масштабы утечки и возможные пострадавшие уточняются. Причины взрыва пока не установлены.

До этого эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru заявил: для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.

нефть
цены на нефть
Иран
Ирак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине
Появились кадры с места падения иранских БПЛА в Нахичевани
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.