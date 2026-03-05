Зимняя Олимпиада — 2026
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах

Экс-поклонник тайского гуру Артура Ситы Юрий заявил, что его ретриты безобидны

На ретритах «духовного учителя» Артура Ситы (настоящая фамилия — Мамедов) не происходило ничего плохого, заявил в беседе с NEWS.ru его бывший последователь Юрий. По его словам, духовные практики Ситы не выделялись среди подобных.

Ничего плохого сказать не могу. Все очень просто довольно-таки: медитации осознанности, буддийские медитации. Очень простая информация. На основе этой информации они проводят встречи, ретриты, какие-то поездки, — сообщил он.

Юрий сообщил, что он уже давно не увлекается восточными практиками, хотя в первые годы было интересно. Сейчас он иногда практикует для себя, чтобы «успокоиться, посидеть в тишине, посозерцать дыхание». Но конкретными мастерами или их учениями он не интересуется.

На тайском острове Самуи ранее погибли две россиянки — последовательницы «духовного учителя», уроженца Ярославля. Так, 23-летняя Мария Панкратова из Алма-Аты скончалась 14 февраля, не приходя в сознание после несчастного случая, который близкие называют попыткой суицида. За пять лет до этого при странных обстоятельствах в ДТП погибла еще одна приближенная к гуру — 34-летняя Алина Багирова из Твери.

Ранее сообщалось, что духовные наставники, маги и те, кто практикует эзотерику, негативно влияют на людей, способствуя разрушению браков, заявил депутат Андрей Свинцов. По его мнению, человек, долго находящийся под таким воздействием, как правило, остается в одиночестве.

