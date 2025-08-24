Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 18:22

ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Минпросвещения назвало школьные предметы, которые должен будет изучать каждый школьник в России. Что вошло в список обязательных занятий, как он изменился, какие предметы не вошли, какие еще изменения будут с 1 сентября?

Какие предметы стали обязательными в школах России

Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Новые требования вступят в силу с 2026/27 учебного года.

Согласно документу Минпросвещения, обязательными для изучения станут 17 предметов:

  • Гуманитарные дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» (включая «Историю России», «Всеобщую историю» и «Историю нашего края»), «Обществознание».
  • Естественно-научные дисциплины: «Физика», «Биология», «Химия», «География».
  • Точные науки: «Математика», «Информатика» (включая «Алгебру», «Геометрию», «Вероятность и статистику»).
  • Творческие: «Музыка» и «Изобразительное искусство».
  • В список вошли также «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Физическая культура».

Кроме того, с 2026/27 учебного года в школьную программу вводится новый предмет: «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Всего в 5–7-х классах на новый предмет отведено 85 часов: в 5-м классе будет по одному занятию в две недели, в 6- и 7-м классах — по одному в неделю.

В 5-м классе дети пройдут такие разделы, как «Россия — наша Родина», «Патриотизм — источник духовной силы народа», «Семья — хранитель духовно-нравственных ценностей» и «Важнейшие нравственные категории». В 6-м классе будут темы: «Россия — наша страна», «Семья — мост между поколениями» и «Позитивное отношение к жизни». В 7-х классах среди тем будут: «Россия — государство-цивилизация», «Коллективизм и солидарность российского общества» и «Смысл жизни». Заканчиваться курс будет разделом «Единство системы ценностей России».

Урок кулинарии у учениц школы № 1636 Урок кулинарии у учениц школы № 1636 Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Что не вошло в список обязательных предметов для школ

В список обязательных предметов в 2026/27 году в список обязательных предметов не вошли: «Родной язык» и «Родная литература», которые сделали обязательными в 2018 году.

Кроме того, не вошел второй иностранный язык, который был обязательным с 2010 по 2020 год.

Изучение этих предметов возможно по заявлению родителей или законных представителей учеников.

Какие еще изменения будут в школах России с 1 сентября

Минпросвещения с 1 сентября сократило нормы учебной нагрузки. Введены ограничения по количеству домашней работы.

Согласно новым правилам, школьники должны тратить на выполнение домашних заданий не больше определенного времени: от 1 часа в 1-м классе (не более 20 минут за компьютером) и до 3,5 часа в 10–11-м классах (до 35 минут за компьютером).

«Так что теперь невыполненную домашнюю работу можно объяснить тем, что для ее выполнения потребовалось больше норматива, предусмотренного Минпросом», — иронизирует Telegram-канал «Юридические тонкости».

Кроме того, с 1 сентября в России водится новая линейка учебников по истории для 5–7-х классов. Учебники для 8–9-х классов планируется внедрить с 2026/27 учебного года, однако это возможно сделать раньше по желанию школьного руководства и родителей учащихся.

«Впервые в учебник истории Древнего мира для 5-го класса включены стоянки человека на территории Российской Федерации, равно как и первые государственные образования — полисы Северного Причерноморья (Фанагория, Пантикапей, Херсонес и др.), Боспорское царство. Есть рассказ об одном из старейших городов мира — Дербенте (Дагестан), и даже о загадочном Аркаиме, ровеснике древнеегипетских пирамид, находящемся в Челябинской области», — отмечает Telegram-канал «Пул № 3».

Острым вопросом перед новым учебным годом стало сокращение количества уроков иностранного языка. В 5–7-х классах «Иностранный язык» сократят с трех-четырех до двух часов в неделю. При этом на изучение «Биологии» и «Географии» в 5–6-х классах отводится по одному часу в неделю, отмечают в Минпросвещения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат от КПРФ Нина Останина объяснила, что школа не в состоянии полноценно обучить учеников иностранному языку. Лучше подналечь на русский язык и историю Отечества. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что сокращение изучения английского языка может навредить ученикам.

«Само по себе владение иностранными языками полезно и для лучшего понимания своего родного языка, что многократно доказано и методистами, и обычным житейским опытом. Так что отказ от изучения иностранных языков вредит еще и просто пониманию родного языка», — заявил Вассерман.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заверил СМИ, что это сделали не «с бухты-барахты». По его мнению, это раньше количество уроков иностранного языка было необоснованно большим, а сейчас как раз пытаются найти «золотую середину».

