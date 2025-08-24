Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Августовские заморозки стремительно охватывают европейскую территорию России. Сколько градусов в Москве 24 августа, какая погода будет в последнюю неделю лета, чего ждать в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 24 августа

В ночь на воскресенье, 24 августа, температура воздуха в Москве на ВДНХ опускалась до плюс 8,7 градуса. Самым холодным местом в столице оказалось Михайловское на территории Новой Москвы, где минимальная температура составила плюс 5,2 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Погода в столице ожидается облачная.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием обширной зоны пониженного атмосферного давления с двумя циклоническими центрами — над югом Финляндии и над Нижегородской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха плюс 17–19 градусов, по области — плюс 15–20. Атмосферное давление будет ниже нормы. В понедельник днем местами кратковременные дожди, ночью плюс 9–11 градусов, днем плюс 15–17», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Какая будет погода в конце августа, сколько будет градусов в Москве

Синоптик предупредил: четвертый день подряд на территории Европейской России отмечаются августовские заморозки. В ночь на 24 августа заморозки фиксировали в Ненецком АО и Республике Коми. Самой холодной точкой на территории европейской части нашей страны стало село Ижма в Коми, где температура опустилась до минус 1,4 градуса.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гидрометцентр Москвы прогнозирует похолодание на ближайшие дни. 25 августа температура воздуха днем не превысит 14–16 градусов. В первой половине недели ночные температуры будут падать, в ночь на 28 августа минимальная температура может опуститься до плюс 5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд констатировал, что бархатного сезона в Москве в 2025 году уже не будет.

«Под бархатным сезоном понимается ситуация, когда температура воды и воздуха комфортная, не очень жаркая и приблизительно одинаковая. Сейчас уже у Звенигорода плюс 16 градусов, на юге Московской области — плюс 18 градусов, а во многих притоках Москвы — плюс 14–15 градусов», — отметил Вильфанд.

Тем не менее в последние дни лета прогнозируется возвращение тепла. Специалисты Foreca отмечают, что потеплеет 29–31 августа — одновременно с началом дождей. Температура вырастет до плюс 18–20 градусов, при этом за три дня выпадет 33,2 мм осадков.

В понедельник, 1 сентября, в Москве ожидается до плюс 24 градусов. Уже на следующий день похолодает до плюс 18–19, начнутся грозовые дожди и прольется до 12,6 мм осадков.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

По данным Леуса, в Санкт-Петербурге ночью 24 августа минимальная температура опустилась до отметки плюс 10,2 градуса. В Ленинградской области холоднее всего было в Лесогорском (к северу от Выборга близ границы с Финляндией), там минимум составил плюс 2,7 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леус пишет, что Петербург сейчас находится в холодном тылу финского циклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, местами прогремят грозы, при этом дневная температура на три-четыре градуса отстанет от климатической нормы. Температура воздуха плюс 15–17 градусов, в Ленинградской области — плюс 13–18. Атмосферное давление ниже нормы. В понедельник временами дожди, ночью плюс 7–9 градусов, днем плюс 15–17», — пишет Леус.

Foreca прогнозирует, что холодная погода продлится всю неделю. Во вторник и среду в Петербурге ожидаются дожди, суммарно 13,3 мм осадков. К пятнице дожди закончатся, но потеплеет лишь до плюс 19 градусов. В дальнейшем не ожидается существенного прибавления тепла, и 1 сентября будет лишь плюс 18 градусов. Как и в Москве, 2 сентября ожидается ливень, 6,7 мм осадков.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: тропическая жара возвращается?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 августа: где сбои в РФ

Удар по Курской АЭС, разгружен блок № 3: как ВСУ атакуют Россию 24 августа