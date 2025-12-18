Новый год-2026
Кровавые дожди над ближневосточными странами дали сигнал всему миру

DM: прошедшие над Ближним Востоком кровавые дожди назвали знамением конца света

Необычные атмосферные явления, напугавшие жителей ряда ближневосточных стран, стали поводом для апокалиптических предсказаний, сообщает британское издание Daily Mail. Пролившиеся 16 декабря длительные ливни имели ярко-красный цвет, что местное население восприняло как дурное знамение.

Ссылаясь на мнение религиоведов, газета отмечает, что такое явление находит отклик в библейских пророчествах, где говорится, что перед концом света воды станут красными, как кровь. Публикация констатирует, что многие верующие были напуганы столь буквальным совпадением с древними текстами. Это породило массовые разговоры о приближающемся апокалипсисе.

В то же время ученые, работающие в регионе, продолжают изучать феномен, стремясь дать ему рациональное объяснение. По одной из основных научных версий, причиной окрашивания осадков могли стать микроскопические частицы водорослей или пыли, поднятые в атмосферу и смешавшиеся с каплями дождя.

Ранее сообщалось, что африканец из Ганы по имени Эбо Ноа стал настоящей звездой соцсетей. Мужчина построил восемь деревянных ковчегов, чтобы спасти людей во время всемирного потопа. По словам «нового Ноя», ему во сне явился Бог и предупредил о конце света, который может наступить уже 25 декабря.

