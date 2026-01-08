Атака США на Венесуэлу
Фон дер Ляйен признала недостаток Евросоюза

Фон дер Ляйен назвала ЕС несовершенной структурой, возникшей на почве конфликта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не является идеальной структурой и возник на почве конфликта. Она отметила, что, несмотря на это, он напоминает о том, что сотрудничество должно брать верх над разногласиями.

Европейский союз сам родился из конфликта. Наш Союз не идеален, но он является обещанием: обещанием того, что сотрудничество берет верх над конфронтацией, а право — над силой. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и к Гренландии, — сказала она.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема отметил, что Европейский союз обанкротился. По его словам, на это указывает стремление объединения использовать замороженные российские активы для Украины. Финский политик назвал поведение Европейского союза неправильным. Он потребовал от объединения уважения суверенитета Бельгии, а также ее решения отказаться от передачи активов Украине.

Тем временем президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно формируют из России «образ врага», чтобы прикрыть свои ошибки. По его мнению, таким образом недружественные страны пытаются отвлечь внимание граждан от собственных политических и экономических просчетов.

