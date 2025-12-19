Путин объяснил, почему Запад конструирует из России «образ врага» Путин: Запад создает из России образ врага для прикрытия собственных ошибок

Страны Запада сознательно формируют из России «образ врага», чтобы прикрыть свои ошибки, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, таким образом недружественные страны пытаются отвлечь внимание граждан от собственных политических, социальных и экономических просчетов.

Делается это исходя из внутриполитических соображений, делается это для того, чтобы создать образ врага. Там, в данном случае, создают из России образ врага, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет — и в сфере экономики, и в сфере социальной политики, — сказал он.

Путин в ходе пресс-конференции также заявил, что отдельные политические лидеры в Европе ведут себя агрессивно и непрофессионально по отношению к России. Конкретных имен глава государства не привел.

До этого президент, говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте в ходе прямой линии, назвал его умным и эффективным политиком, но резко раскритиковал его риторику о конфликте с РФ. Российский лидер призвал Рютте прочитать новую стратегию национальной безопасности США.