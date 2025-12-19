Новый год-2026
19 декабря 2025 в 15:08

Путин обвинил отдельных европейских лидеров в агрессивности

Отдельные политические лидеры в Европе ведут себя агрессивно и непрофессионально по отношению к России, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Конкретных имен глава государства не привел, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается отдельных [европейских] деятелей, то они действительно ведут себя достаточно агрессивно. Мне кажется, даже и не очень профессионально, — сказал он.

Путин, говоря о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте в ходе прямой линии, назвал его умным и эффективным политиком, но резко раскритиковал его риторику о конфликте с РФ. Российский лидер призвал Рютте прочитать новую стратегию национальной безопасности США.

До этого президент отметил, что отношения Китая и России являются существенным фактором стабильности в мире. Он также упомянул растущий товарооборот в размере порядка $250 млрд (20 трлн рублей) между странами и регулярные совместные учения. Председателя КНР Си Цзиньпина глава государства назвал надежным другом и стабильным партнером.

