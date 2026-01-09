Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше

На Украине наступил «ледниковый период», ВС РФ отомстили Киеву за атаку на резиденцию президента Владимира Путина ударом «Орешника», покупательница квартиры Ларисы Долиной не смогла принять ключи от жилья — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Мощный удар по ТЭЦ устроил на Украине «ледниковый период»

Вооруженные силы России в ночь на 8 января нанесли массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктур ВСУ, наибольшая часть из которых пришлась на Днепропетровскую область, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Днепропетровская область — 18 ударов. В Кривом Роге удары пришлись по району Долгинцево (аэродром и военный городок), ангарам с военной техникой в Ингулецком районе, объектам энергоснабжения и распределительным узлам. В Днепропетровске подтвержден удар по ТЭЦ с последующими отключениями. В Каменском — подстанция и направление Среднеднепровской ГЭС», — отметил он.

Удары, как сообщил подпольщик, также были нанесены по тренировочной базе диверсантов ВСУ, выгружаемой с судов технике в Черноморске Одесской области, военным целям в Николаевской и Запорожской областях. Всего за период с 7 на 8 января зафиксировано более 30 ударов, уточнил источник.

«За отчетный период Россия добилась частичной дестабилизации ключевых тыловых узлов ВСУ, прежде всего в Днепропетровской области, нанесла чувствительный урон энергетике и логистике, а также существенно ограничила возможности морских диверсий в Одесской области. Характер ударов показывает переход от разрозненных атак к планомерному тыловому давлению, где цель — не разовый эффект, а накопленный износ инфраструктуры и управляемости», — заявил Лебедев.

Работа электростанции, Николаевская область Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские инсайдеры в свою очередь назвали крайне болезненным для Киева беспощадный удар России. Так, по данным украинского Telegram-канала «Каратель», ВС РФ одномоментно массово ударили ракетами и дронами по всем ТЭС и подстанциям в Днепропетровской и Запорожской областях. По мнению источников, президент Украины Владимир Зеленский «нарвался» на возмездие со стороны Москвы после серии провокаций, направленных на эскалацию конфликта, поэтому в стране теперь «ледниковый период».

«Две области потухли полностью. В Днепре не ходят метро и электрички. Вода исчезает. Отопление скоро пропадет и дома остынут, а впереди −20 градусов. Это полный крах системы, если власть не успеет решить проблему. Даже интернет пропадает и сирены не звучат. Зеленский допрыгался», — резюмировал «Каратель».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия наконец «расчехлила» «Орешник»

ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник», заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности „Орешник“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все цели удара были достигнуты. Поражены в том числе объекты производства беспилотников, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, резюмировали в министерстве.

Как объяснил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ни одна из существующих в мире систем ПВО не способна перехватить ракету «Орешник». Так он прокомментировал призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину средства ПВО после массированного удара ВС РФ.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Кая [Каллас] не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты „Орешник“, развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует», — уточнил Дмитриев.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в свою очередь заявил, что Зеленский заслужил удар «Орешником». По его словам, украинский президент сам решил «играть в глупые игры».

«В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский», — отметил Малинен.

Что известно о новом витке разбирательств с квартирой Долиной?

Покупательница квартиры в Хамовниках Полина Лурье не смогла принять жилье из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями.

«Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», — подчеркнула юрист.

Адвокат Долиной Мария Пухова в свою очередь отметила, что Лурье отказалась принять жилье, поскольку оформление акта приема-передачи сторона собственницы сочла некорректной. Пухова утверждает, что квартира вместе с актом были готовы к 5 января. Однако, по словам адвоката, Лурье не смогла приехать и перенесла встречу на 9 января.

«Сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — уточнила Пухова.

Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Свириденко отметила, что сторона покупательницы готова привлечь приставов для принудительного выселения артистки из квартиры, хотя Лурье и настроена миролюбиво. По словам юриста, знаменитость вернется из поездки лишь 20 января.

«Полина миролюбиво настроена, она не хотела бы обращаться к приставам, но тем не менее, раз с нами так поступают, наверное, такой шаг тоже возможен. Вряд ли Долина из-за границы доверенность выдаст. Это сложно. Поэтому, скорее всего, добровольно ничего не случится», — сказала Свириденко.

При этом Долина окончательно освободила квартиру, которую у нее купила Лурье за 112 млн рублей. По словам местных жителей, возле дома больше не наблюдается активности, связанной с переездом. Последний раз вывоз вещей исполнительницы сразу на трех грузовиках видели 5 января.

Читайте также:

Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января

Новая цель Трампа: Кубе и Мексике приготовиться. Боевые действия, детали

Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды

Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей

Кастрированный маньяк: следователь рассказал о странном деле из нулевых